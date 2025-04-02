2025 Kurban Bayramı Tarih ve Detayları

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

Kurban Bayramı, İslam dünyasında önemli bir yer tutuyor. Bu yıl, 2025’te Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bayramın arife günü ise 5 Haziran 2025 Perşembe olacak. Resmi tatil süresi, bayramın hafta sonuna denk gelmesi dolayısıyla 4 gün olarak belirleniyor.

RESMİ TATİL GÜNLERİ

Kurban Bayramı ile ilgili resmi tatil günleri şöyle sıralanıyor:

5 Haziran 2025 Perşembe: Arife Günü (yarım gün tatil)

6 Haziran 2025 Cuma: Bayramın 1. günü

7 Haziran 2025 Cumartesi: Bayramın 2. günü

8 Haziran 2025 Pazar: Bayramın 3. günü

9 Haziran 2025 Pazartesi: Bayramın 4. günü

Bu tarihler, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın belirlediği 2025 yılı dini günler takvimine göre netlik kazanmıştır.

DİĞER DİNE GÜNLERİ

2025 yılı içerisinde kutlanacak diğer dini günler ise şu şekilde:

Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı

Arefe Günü (Arafat Günü): 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramının 1. Günü: 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramının 2. Günü: 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramının 3. Günü: 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramının 4. Günü: 9 Haziran 2025 Pazartesi

Hicri Yılbaşı (1446 Yılı): 26 Haziran 2025 Perşembe

Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe