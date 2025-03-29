2025 Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE KADAR SÜRECEK?

Kurban Bayramı tatili, özellikle çalışanlar, öğrenciler ve tatil planı hazırlayanlar arasında sıkça merak edilen bir konu haline geldi. 2025 yılında Kurban Bayramı, haziran ayına yayılıyor ve hafta sonu günlerini de kapsayan bir dönem olacak. Peki Kurban Bayramı 2025 ne zaman başlayacak? Arefe günü hangi tarihe denk geliyor ve resmi tatil süresi kaç gün olacak? İşte 2025 Kurban Bayramı tarihleri ve detaylı dini günler takvimi.

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı 2025 dini günler takvimine göre Kurban Bayramı tarihleri şu şekilde belirleniyor: Arefe Günü: 5 Haziran 2025 Perşembe, 1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma, 2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi, 3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar, 4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi. Bu takvime göre bayram tatili Perşembe günü öğleden sonra başlayıp Pazartesi gününün bitimine kadar sürecek. Resmi olarak Kurban Bayramı tatili 4,5 gün sürecek.

TATİL SÜRESİ UZAYABİLİR

Tatilin hafta sonu günlerine de denk gelmesi durumu, 10 Haziran Salı günü tatil kapsamına alınabilir. Eğer tatil uzatılırsa, toplam tatil süresi 9 güne çıkabilir. Ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmamış durumda. Önümüzdeki günlerde hükümetten ya da ilgili bakanlıklardan bir resmi karar duyurulması bekleniyor.