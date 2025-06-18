2025 Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi Başladı

KONGRE İSTANBUL’DA BAŞLADI

Dünyanın dört bir yanından yükseköğretim kurumları, araştırma kuruluşları ve sektör temsilcilerini bir araya getiren 2025 Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi, 16 Haziran 2025 tarihinde İstanbul’da başladı. Times Higher Education (THE) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliğinde düzenlenen kongre, Atatürk Üniversitesi’nin güçlü akademik kadrosu ve zengin içeriği ile dikkat çekti. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’nun önemli görüşmeler yaptığı kongrede, üniversitenin standı, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve birçok önemli bilim insanı ile sektör temsilcisinin ilgisini çekti. 110’dan fazla ülkeden 5 bini aşkın katılımcı, İstanbul Kongre Merkezinde buluştu ve etkinlik 16-19 Haziran tarihleri arasında sürecek. Sürdürülebilir kalkınma, iklim değişikliği, yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve yükseköğretimin dönüşen rolü gibi güncel başlıklar tartışılacak.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KONULAR ÖNE ÇIKIYOR

Atatürk Üniversitesi, kongre sırasında açtığı stantta sürdürülebilir tarım, dijital halk sağlığı ve eğitimde eşit erişim konularında yürüttüğü ulusal ve uluslararası projeleri paylaştı. Alanında uzman akademisyenlerin detaylı bilgi verdiği stant, Filipinler Cordillera Kariyer Gelişim Koleji, Endonezya Airlangga Üniversitesi, Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi gibi birçok kurumun yöneticileri ve uluslararası akademisyenler tarafından ziyaret edildi. Sunumlar, üniversitenin sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığını ve küresel iş birliği vizyonunu yansıtırken, katılımcılarla yapılan bire bir görüşmeler yeni iş birlikleri için fırsatlar doğurdu.

Kongrenin açılışında konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye’nin bu önemli organizasyona ev sahipliği yapmasının ülkenin uluslararası akademideki artan rolünü gösterdiğini ifade etti. Özvar, “Ne yazık ki bu kongre, İsrail’in bölgeye yönelik yeni bir saldırı başlattığı bir dönemde gerçekleştiriliyor. İsrail’in uluslararası hukuku ihlal eden saldırılarının derhal durdurulması gerekir. Yükseköğretim liderleri olarak barış ve istikrarı teşvik etmek için sorumluluk almalıyız. Uluslararası yükseköğretim camiasını akademik özgürlük ve insan haklarını savunmaya çağırıyoruz” dedi.

Kongrede Atatürk Üniversitesini temsil eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, etkinlikle ilgili olarak, “Atatürk Üniversitesi olarak böyle kapsamlı ve nitelikli bir organizasyonun parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. THE gibi uluslararası tanınırlığa sahip bir kuruluşun Türkiye’de düzenlediği bu etkinlik, üniversitemizin uluslararasılaşma vizyonu açısından kayda değer. Gelen heyetimizle birlikte ziyaretçilerle bire bir görüştük ve panellerde aktif rol aldık. Elde ettiğimiz deneyimler ve geliştirdiğimiz iş birlikleri, sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize katkılar sağlayacak. Bu önemli organizasyonu ülkemize kazandıran YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a ve tüm paydaşlara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Sürdürülebilirlik teması etrafında şekillenen paneller, oturumlar ve ikili görüşmeler, üniversitelerin eğitim-öğretimin yanı sıra toplumsal kalkınma ve çevresel sorumluluk alanlarında da öncü rol üstlenmesi gerektiğini ortaya koydu. Atatürk Üniversitesi, sahip olduğu bilimsel birikimi ve topluma hizmet misyonunu uluslararası platformlara taşıyarak, yerelden evrensele açılan akademik vizyonunu somut başarılarla desteklemeye devam ediyor.