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2025 LGS Başvuruları ve Şartları Hakkında Bilgi

BAŞVURU İŞLEMLERİ HAKKINDA BİLGİLER

LGS başvuru işlemleri için öğrenciler e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi’ni kullanarak başvurularını tamamlayabiliyor. Başvuru süreci 2 Nisan 2025 tarihinde başlayacak ve 16 Nisan 2025 tarihine kadar devam edecek. Bu tarihler arasında işlemlerini tamamlamayan öğrenciler, sınava katılamıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI VE DETAYLARI

2025 LGS başvurusu ile ilgili olarak, başvuru şartları da öğrenciler ve veliler için merak edilen konular arasında yer alıyor. Öğrenciler, başvurularını Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen yöntemle e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden online olarak gerçekleştirecekler. “LGS başvuru ekranı”na ulaşmak isteyen adaylar https://eokulyd.meb.gov.tr/ adresini ziyaret edebilir.

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