2025 LGS Liseleri Taban Puanları Açıklandı

2025 YILI LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı LGS yerleştirme sonuçları dikkate alındığında, Eskişehir’deki Fen liseleri, Anadolu liseleri, İmam Hatip liseleri ve Meslek liseleri için belirlenen en düşük puanlar ve başarı sıralamaları netleşti. “2025 LGS kapsamında bu liselere yerleşmek için hangi puanlar yeterli olacak?” sorusu, özellikle öğrencilere ve velilere önemli bilgiler sunuyor.

ESKİŞEHİR’DEKİ TABAN PUANLAR VE BAŞARI SIRALAMALARI

2025 yılı LGS çerçevesinde, Meslek liseleri ve İmam Hatip liselerine ait taban puanlar, genellikle %5 ile %60 arasında değişen yüzdelik dilimlerde sıralandı. Özellikle sağlık alanındaki meslek liseleri ile anlamlı proje imam hatip liselerinin, bu yıl da öğrenci ve veliler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandığı görülüyor.

YERLEŞTİRME TAKVİMİ VE SONUÇLAR

Eskişehir LGS Fen Lisesi, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek lisesi taban puanları, 2025 yılı yerleştirme takvimine göre tercihler 14 Temmuz’da başlayacak ve 24 Temmuz’a kadar devam edecek. “Yerleştirme sonuçları ile birlikte boş kalan kontenjanlar ise 4 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.” Bu tarihler, öğrencilerin tercih süreçlerinde dikkate alması gereken önemli bir takvim oluşturuyor.