2025 LGS Puanları Belli Oldu

2025 LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı LGS yerleştirme sonuçlarına göre İstanbul genelinde faaliyet gösteren Fen liseleri, Anadolu liseleri, İmam Hatip liseleri ile Meslek liseleri için belirlenen taban puanlar ve başarı sıralamaları netlik kazandı. Öğrencilerin bu liselere yerleşmek için gereken puanlar nelerdir? İstanbul LGS Fen Lisesi, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek lisesi taban puanları, başarı sıralamaları nasıl? İşte, tercih yapmak isteyen öğrenciler için dikkate alınması gereken taban puanlar ve yüzdelik dilimlere dair detaylar.

İSTANBUL’DA EN YÜKSEK PUANLA ÖĞRENCİ KABUL EDEN OKUL

İstanbul’daki 2025 LGS yerleştirme sonuçlarına göre, Fen Lisesi olarak en yüksek puanla öğrenci kabul eden okul Galatasaray Lisesi oldu. 500,0000 tam puanla listenin en üstünde yer alan bu köklü eğitim kurumu, İstanbul Erkek Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi tarafından takip ediliyor. Taban puanlar, İstanbul’un Anadolu ve Avrupa Yakası’nda bulunan liseler için iki ayrı liste olarak yayımlandı. 2025 yılı LGS’de Meslek liseleri ve İmam Hatip liselerine ait taban puanlar, genellikle %5 ile %60 arasında değişen yüzdelik dilimlere göre sıralandı. Özellikle sağlık alanındaki meslek liseleri ve nitelikli proje imam hatip liseleri bu yıl da büyük ilgi gördü.

TERCİH DÖNEMİ VE SONUÇLAR

İstanbul’daki LGS Fen Lisesi, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek lisesi taban puanları 2025 yılı yerleştirme takvimine göre tercihler 14 Temmuz tarihinde başlayacak ve 24 Temmuz’a kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ile beraber boş kalan kontenjanlar 4 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak. Öğrencilerin bu süreçte dikkatli bir şekilde tercih yapmaları ve belirlenen taban puanları göz önünde bulundurmaları gerekiyor.