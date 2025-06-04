2025 LGS Sınav Tarihi 8 Haziran

2025 LGS SINAV TARİHİ AÇIKLANDI

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen açıklamalara göre, 2025 LGS sınav tarihi netlik kazandı. Bu durum, hem öğrencileri hem de velileri hazırlık süreçlerini daha bilinçli bir şekilde yönlendirmeye itiyor. Liselere Geçiş Sistemi çerçevesinde her yıl düzenlenen bu sınav, Türkiye genelinde merkezi bir şekilde uygulanıyor. Öğrenciler ve veliler, “LGS 2025 ne zaman yapılacak?” ve “LGS saat kaçta başlıyor?” gibi sıkça aranan sorulara yanıt bulmaya çalışıyor.

SINAV TARİHİ VE OTURUM DETAYLARI

Millî Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği takvime göre, 2025 LGS sınavı 8 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Öğrenciler, sınava iki oturum halinde katılacak. Ayrıca, LGS sınav giriş belgesi 4 Haziran’dan itibaren elektronik ortamda erişime açılacak. Sınav gününde kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi olmadan sınava girilemeyeceği için, bu belgelerin sınavdan birkaç gün önce mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor.

SINAV GÜNÜNE HAZIRLIK ÖNERİLERİ

Sınav günü, öğrencilerin en az 1 saat öncesinde sınav yerinde bulunmaları öneriliyor. Yasaklı materyaller, cep telefonu, akıllı saat ve kulaklık gibi eşyalar kesinlikle sınav salonuna alınmamalıdır. Kalem, silgi ve kalemtıraş gibi temel ihtiyaçların okul tarafından sağlanabileceği belirtilse de, öğrencilerin kendi malzemelerini de yanında bulundurmaları gerekiyor. Uzmanlar, rahat ve sade kıyafet tercih edilmesini, sınav salonunda dikkat dağıtıcı unsurlardan kaçınılmasını öneriyor. LGS sonuçları ise 11 Temmuz’da “www.meb.gov.tr” adresinde açıklanacak ve sonrasında tercihler süreci başlayacak.