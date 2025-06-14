2025 LGS Sınavı 15 Haziran

LGS SINAVININ TARİHİ

2025 yılına ait Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için geri sayım başladı. Ortaokul 8. sınıf öğrencileri için büyük bir heyecan kaynağı olan bu sınav, 15 Haziran 2025 Pazar günü yapılacak. Milyonlarca öğrenci ve veli, “LGS sınavı ne zaman?” sorusuna cevap arıyor.

LGS SINAVI OTURUM SAATLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, LGS sınavı iki oturum şeklinde gerçekleştirilecek. 2025 LGS sınavının birinci oturumu saat 09:30’da başlayacak ve 75 dakika boyunca sürecek. Bu oturumda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru yöneltilecek.

İkinci oturum ise saat 11:30’da başlayacak ve 80 dakika sürecek. Öğrenciler bu oturumda Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soruyla karşılaşacak. Bu sınav, liseye geçiş sürecinde oldukça önemli bir yer tutuyor ve öğrenciler ile veliler tarafından dikkatle takip ediliyor.