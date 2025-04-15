2025 LGS Sınavı 15 Haziran’da

LGS SINAVINA GÜNLER KALDI

2025 yılında Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına katılacak öğrenciler ve velileri, “LGS’ye kaç gün kaldı?” sorusunu sık sık araştırıyor. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre, bu yıl LGS sınavı 15 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

2025 LGS sınavı için geri sayım başladı. “LGS’ye kaç gün kaldı?” sorusu, hem öğrencilerin hem de velilerin hazırlık süreçlerini planlamada önemli bir rol oynuyor. 15 Haziran 2025 tarihinde yapılacak sınav için geriye kalan süre şu an itibarıyla 61 gün. LGS sınavı iki oturumda gerçekleşecek. Birinci oturum (sözel) saat 09:30’da başlayacak ve 75 dakika sürecek. İkinci oturum (sayısal) ise saat 11:30’da başlayacak ve 80 dakika sürecek.

DENEYİM KAZANMAK ÖNEMLİ

Bu bilgiler doğrultusunda, öğrencilerin sınav günü saat düzenine alışmaları ve deneme sınavlarını bu saat dilimlerine uygun şekilde çözmeleri oldukça faydalı olacak. Sınav tarihine yaklaşırken, hazırlıkların planlı bir şekilde ilerlemesi gereken bir konu haline geliyor.