2025 LGS Taban Puanları Açıklandı

2025 YILI LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı 2025 yılı LGS yerleştirme sonuçlarıyla birlikte Antalya’daki Fen liseleri, Anadolu liseleri, İmam Hatip liseleri ve Meslek liseleri için belirlenen en düşük puanlar ve başarı sıralamaları netleşti. Bu bilgiler, öğrencilere hangi puanların yeterli olabileceği konusunda rehberlik ediyor.

ANTALYA’DAKİ TABAN PUANLAR

2025 LGS çerçevesinde Meslek liseleri ve İmam Hatip liseleri için taban puanlar, genellikle %5 ile %60 arasında değişen yüzdelik dilimlerde sıralandı. Özellikle sağlık alanına yönelik meslek liseleri ve proje odaklı İmam Hatip liseleri, bu yıl da oldukça ilgi gördü. Öğrenciler, Antalya’daki bu liselere yerleşmek için gereken puanları merak ediyor.

TERCİH TARİHLERİ VE BOŞ KONTENJANLAR

2025 yılı LGS yerleştirme takvimine göre, tercihler 14 Temmuz’da başlayacak ve 24 Temmuz’a kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları sonrası boş kalan kontenjanlar ise 4 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek. Bu tarihler, öğrenciler için önemli bir dönüm noktası oluşturuyor.