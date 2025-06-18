2025 LGS Taban Puanları Açıklandı

BURSA’DA LGS Taban Puanları Belli Oldu

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı 2025 yılı LGS yerleştirme sonuçları çerçevesinde Bursa’daki Fen liseleri, Anadolu liseleri, İmam Hatip liseleri ve Meslek liseleri için belirlenen en düşük puanlar ve başarı sıralamaları netlik kazandı. 2025 LGS kapsamında bu liselere yerleşmek için hangi puanların yeterli olacağı merak ediliyor. Bursa LGS Fen Lisesi, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek lisesi taban puanları ile başarı sıralamaları konusunda detaylı bilgiler paylaşılıyor.

Meslek ve İmam Hatip Liseleri İçin Taban Puanlar

2025 yılı LGS çerçevesinde Meslek liseleri ile İmam Hatip liselerinin taban puanları, genellikle %5 ile %60 arasında değişen yüzdelik dilimlerde sıralanıyor. Bu sene özellikle sağlık alanındaki meslek liseleri ve nitelikli proje imam hatip liseleri, öğrenci ve velilerin yoğun ilgisini çekiyor.

2025 Yılı Yerleştirme Takvimi

Bursa LGS Fen Lisesi, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek lisesi taban puanları için tercih süreci, 14 Temmuz’da başlayacak ve 24 Temmuz’a kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçlarına göre boş kalan kontenjanlar ise 4 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak. Bu tarih, öğrenciler için önemli bir belirleyici niteliği taşıyor.