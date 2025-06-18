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2025 LGS Taban Puanları Belli Oldu

2025 LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı’nın duyurduğu 2025 yılı LGS yerleştirme sonuçlarına göre Gaziantep’te faaliyet gösteren Fen liseleri, Anadolu liseleri, İmam Hatip liseleri ve Meslek liseleri için en düşük puanlar ile başarı sıralamaları belirlendi. Öğrenciler, bu okullara yerleşmek için gerekli olan puanları merak ediyor. Gaziantep’te LGS kapsamında Fen Lisesi, Anadolu, İmam Hatip ve Meslek lisesi taban puanları ve başarı sıralamaları da detaylı şekilde açıklandı.

ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNEMLİ BİR REHBER

2025 yılı LGS çerçevesinde Meslek liseleri ve İmam Hatip liseleri için belirlenen taban puanlar genellikle %5 ile %60 arasında değişen yüzdelik dilimlerde sıralandı. Özellikle sağlık alanında eğitim veren meslek liseleri ile nitelikli proje imam hatip liseleri, bu yıl öğrenciler ve veliler arasında yoğun ilgi gördü.

TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Yerleştirme takvimine göre tercihler 14 Temmuz’da başlayacak ve 24 Temmuz’a kadar sürecek. Yerleştirme sonuçları ile birlikte boş kalan kontenjanlara dair bilgiler 4 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak. Bu tarihler, Gaziantep’teki öğrenci ve velilerin dikkatle takip etmesi gereken süreçleri içeriyor.

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