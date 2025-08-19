2025 Lise Kayıtları 22 Ağustos’ta Başlayacak

LİSE KAYIT SÜRECİ BASLIYOR

2025-2026 eğitim öğretim yılı için lise kayıt süreci, tercih, yerleştirme ve nakil dönemlerinin ardından başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, kayıtların yerleştirme sonuçları tamamlandıktan hemen sonra başlaması planlanıyor. Peki, 2025 lise kayıt tarihleri ne zaman? Lise kayıtları nasıl gerçekleştirilecek ve hangi belgeler gerekli olacak? İşte tüm detaylar…

KAYIT TARİHLERİ VE SÜREÇ

2025 yılı için lise kayıtları, 22 Ağustos’ta başlayacak ve 8 Eylül’de okullar açılmadan önce tamamlanacak. Öğrencilerin kayıtları otomatik olarak e-Okul sistemi üzerinden yapılacak. Bununla birlikte, velilerin belgeleri zamanında teslim etmesi büyük bir önem taşıyor. Velilerin lise kayıt sürecini dikkatlice takip etmesi, öğrencilerin eğitim hayatına sorunsuz bir başlangıç yapabilmesi için gereken bir konu.

DERS ZİLLERİ NE ZAMAN ÇALACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklamalarına göre, tüm kademelerde ders zili 8 Eylül 2025 Pazartesi günü çalacak. Ayrıca okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için düzenlenecek uyum haftası, 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.