2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları Açıklandı

2025 YILI MTV ORANLARI NETLEŞTİ

2025 yılı için Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranları, yeniden değerleme oranının açıklanmasının ardından kesinleşti. Motor hacimleri 1300, 1600, 1800 ve 2000 cc gibi farklı kategorilerde bulunan taşıtların MTV tutarları zamlı olarak güncellendi.

MTV VERGİSİ NE KADAR OLDU?

Peki, bu yıl Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar oldu? 2025 yılı için belirlenen MTV tutarları ve zam oranları oldukça önemli bir konu. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin bu yıl içinde zamlanıp zamlanmadığı merak ediliyor. 2025 yılı MTV oranları, araç sahipleri için bütçe planlaması açısından dikkate değer bir detay.