“2025 MTV Tutarları Açıklandı: Araçlara Göre!”

EKİM AYI ENFLASYONU VE YENİDEN DEĞERLEME ORANI

Ekim ayı enflasyonu açıklandığında, 2025 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak belirlendi. Bu oranla birlikte, motorlu taşıtlar vergisi (MTV) tutarları güncellendi. Araç sahipleri, 2025’te farklı tutarlarda MTV ödeyecek.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN MTV TUTARLARI

Güncellenen verilerle elektrikli araçlar için belirlenen MTV tutarları, diğer araçlara kıyasla daha düşük olsa da yeniden değerleme oranıyla birlikte bu araçların vergisi de artıyor. Motor hacmi, yaş ve diğer özelliklere göre belirlenen MTV tutarları, yeniden değerleme oranıyla tüm araçlar için önemli ölçüde yükselecek. Özellikle yüksek motor hacmine sahip araçlarda bu artış daha belirgin olacak. MTV oranları, araç değeri ve motor silindir hacmine göre farklılık gösteriyor ve belirlenen oranlar enflasyon oranlarına dayanıyor.

MTV ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Ekim ayında ortaya çıkan oranla MTV zamları netlik kazansa da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın indirim ya da fiyat artırma yetkisi bulunduğu için bu oranlar değişebiliyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı ancak nihai kararın aralık ayında Resmî Gazete’de yayımlanması bekleniyor. Şu anda 2025 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak belirlenmiş durumdadır.

MTV ÖDEME TUTARLARI

1-3 yaşında otomobile sahip olanlar, aracın motor silindir hacmine göre 4 bin 834 ile 230 bin lira arasında değişen tutarlarda MTV ödeyecek. En yaygın ödenecek MTV ise motor silindir hacmi 1.3-1.6 olan otomobillere ait olacak ve bu oran 10 bin 112 lira olarak belirlenmiştir. 2025 yılında ödenecek en yüksek MTV tutarı ise 230 bin 698 TL olacak.

MOTOSİKLET SAHİPLERİNE ÖZEL VERGİLER

Motosikleti olanlar, en düşük MTV ödeyen mükellefler arasında yer alacak. Motosikleti olan ve 1-3 yaş aralığında motora sahip kişiler için vergiler 899 lira ile 11 bin 667 lira arasında değişecek. Ayrıca, en çok satan elektrikli otomobiller arasında yer alan Togg T10X ve Tesla Model Y (160 kW) için 2025 yılı MTV ödemesi 14 bin 716 TL olacaktır.