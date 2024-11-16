2025-nisan-ara-tatili-tarihleri-belli-oldu

2025 NİSAN ARA TATİLİ BEKLENTİLERİ

2025 Nisan ara tatili, öğrenciler ve veliler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Eğitim takviminde yer alan ara tatiller, öğrencilere dinlenme ve yeni döneme taze bir enerjiyle başlama fırsatı sunuyor. 2025 Nisan ara tatilinin zamanının ne olduğu ve bir sonraki tatil tarihleri de merak edilen konular arasında yer alıyor.

2025 NİSAN ARA TATİLİ TARİHLERİ

2025 Nisan ara tatili, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimine göre 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. Bu süre zarfında, öğrenci ve öğretmenler yılın ikinci ara tatilini gerçekleştirme imkanı bulacak.

OKUL KAPANMA TARİHİ

2024-2025 eğitim öğretim yılı, Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. Öğrenciler bu tarihten itibaren yaz tatiline geçerek uzun bir dinlenme dönemine girecekler.