2025 Nisan Dolunayı, 13 Nisan’da gerçekleşiyor

DOLUNAYIN ÖNEMİ VE ETKİLERİ

2025 yılının Nisan ayında gerçekleşecek dolunay, gökyüzü gözlemcileri için kritik bir dönemi temsil ediyor. Bu etkileyici astrolojik olayı takip edenler için, dolunayın burçlar üzerinde duygusal dalgalanmalar ve karar alma süreçleri üzerinde belirleyici bir rol oynaması bekleniyor. Nisan dolunayının özellikle ikili ilişkiler ve içsel farkındalık üzerinde yoğun etkiler yaratacağı öngörülüyor, bu yüzden astroloji tutkunlarının ilgi odağı haline geliyor.

DOLUNAY TARİHLERİ

2025 yılında gerçekleşecek dolunayların tarihleri ve saatleri aşağıdaki gibidir:

– 13 Nisan 2025, 03:21 – Pembe Dolunay (Pink Moon)

– 12 Mayıs 2025, 12:56 – Çiçek Dolunayı (Flower Moon)

– 11 Haziran 2025, 03:44 – Çilek Dolunayı (Strawberry Moon)

– 10 Temmuz 2025, 16:37 – Erkek Geyik Dolunayı (Buck Moon)

– 9 Ağustos 2025, 03:55 – Mersin Balığı Dolunayı (Sturgeon Moon)

– 7 Eylül 2025, 14:09 – Mısır Dolunayı (Corn Moon)

– 6 Ekim 2025, 23:48 – Avcı Dolunayı (Hunter’s Moon)

– 5 Kasım 2025, 08:19 – Kunduz Dolunayı (Beaver Moon)

– 4 Aralık 2025, 18:14 – Soğuk Dolunay (Cold Moon)

2025 NİSAN DOLUNAYI

2025 Nisan ayının dolunayı, 13 Nisan 2025 tarihinde saat 03:21’de Terazi burcunda meydana gelecek. Bu dönem, ilişkiler, denge arayışı, adalet ve duygusal farkındalık gibi konuları ön planda tutacak. Terazi burcunun ilişkilerle olan bağı nedeniyle bu dolunay, ikili ilişkilerde önemli kararların alınması, yüzleşmelerin gerçekleşmesi veya yeni başlangıçların gündeme gelmesi için uygun bir zaman sunabilir. Bu süreçte, hayatın dengesini zedeleyen unsurlarla yüzleşmek kritik hale geliyor. Adalet duygusunun öne çıkmasıyla birlikte, haksızlıklara tahammül azalabilir.

DOLUNAYIN ETKİLERİ

Dolunay döneminde duyguların yoğunlaşması bekleniyor. Bu geçişle birlikte alınganlıklar, içsel sorgulamalar ve geçmişe ait meseleler yeniden gündeme gelebilir. Terazi burcunun estetik ve sanatla olan bağı, sanatsal faaliyetler ve güzellik konularında ilham akışını artırabilir. Ancak Terazi’nin kararsızlık enerjisi, bazı bireylerde kafa karışıklığına neden olabiliyor. Doğru analizlerle, bu süreçte önemli farkındalıkların elde edilmesi mümkün olabiliyor.