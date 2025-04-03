2025 Nisan Kira Artış Oranları Açıklandı

KİRACILAR VE MÜLK SAHİPLERİ NİSAN ZAM ORANLARINI ARIYOR

Kiracılar ve mülk sahipleri, “Nisan ayında kira ne kadar artacak, zam oranı yüzde kaç oldu?” sorusuyla karşılaşırken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan TÜFE verileri yeni oranları belirliyor. 2025 Nisan ayı kira artış oranı ne durumda? Konut ve işyeri kira zammı nasıl hesaplanıyor? İşte tüm merak edilenler…

NİSAN AYI KİRA ARTIRIM ORANLARI

TÜİK tarafından yayımlanan Mart 2025 TÜFE verilerine göre, Nisan ayında iş yeri kiralarına uygulanacak zam oranı netleşti. 12 aylık ortalamalara bakıldığında TÜFE oranı %51,26 olarak belirlendi. Bu durumda, Nisan 2025 iş yeri kira artış oranı %51,26 olarak hesaplanıyor.

Konut kiralarında ise uygulanacak maksimum zam oranı 2025 yılı için hâlâ %25 olarak geçerli. Bu nedenle, Nisan ayında konut kiralarında da %25’lik azami zam sınırı dikkate alınacak. Mevcut kira bedeli 10.000 TL olan bir konut için hesaplanacak zam oranı şöyle;

Mevcut Kira Bedeli: 10.000 TL

Kira Artış Oranı: %51,26

Zam Miktarı: 10.000 TL x 0,5126 = 5.126 TL

Yeni Kira Bedeli: 10.000 TL + 5.126 TL = 15.126 TL