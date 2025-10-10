2025 Nobel Barış Ödülü’nün Sahibi Maria Corina Machado

Nobel Barış Ödülü’nün 2023 yılı sahibi, Norveç’in Oslo kentinde düzenlenen bir basın toplantısı ile duyuruldu. Ödülü kazanan kişi ise Maria Corina Machado olarak belirlendi. ABD Başkanı Trump ise uzun süredir talep ettiği ödüle erişemedi.

NOBEL ÖDÜLLERİ HAKKINDA

Alfred Nobel’in vasiyeti doğrultusunda ölümünden sonra 9 Haziran 1900’de kurulan Nobel Vakfı, insanlığa katkıda bulunanlara yönelik verdiği ödüllerle dünya çapında saygın bir konum elde etti. Nobel Ödülleri, her yıl İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp alanlarında en başarılı kişilere veya kuruluşlara sunuluyor.

NOBEL EKONOMİ ÖDÜLÜ

Bunların yanı sıra, Nobel Ekonomi Ödülü 1968’de İsveç Merkez Bankası tarafından Alfred Nobel anısına ekonomi alanında ödül verilmesi kararlaştırılması ile 1969 yılında ilk kez verilmeye başlandı. Nobel Ödülleri, her yıl 10 Aralık’ta Alfred Nobel’in ölüm yıldönümünde gerçekleştirilen bir törenle sahiplerine takdim ediliyor.

ÖDÜL İPTALLERİ

1901 yılında başlayan ödül sürecinde, çeşitli yıllarda ödül verilmediği durumlar söz konusu oldu. Toplam 49 defa ödül iptali gerçekleştirildi ve bu iptallerin büyük kısmı Birinci ve İkinci Dünya Savaşları nedeniyle yaşandı. Ayrıca, Kovid-19 pandemi süreci sebebiyle 2020 ve 2021 yıllarındaki ödül törenleri de yapılamadı.