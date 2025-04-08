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2025 Öğretmenlerin Ek Ders Ücretleri Ne Zaman?

ÖĞRETMENLERİN EK DERS ÜCRETLERİ YATMA TARİHLERİ

“2025 öğretmenlerin ek ders ücretleri ne zaman yatacak?” sorusunun yanıtı genel olarak şöyle: Öğretmenlerin bir ay boyunca gerçekleştirdikleri ek derslerin ödemeleri, takip eden ayın ilk haftasında hesaplara yatırılıyor. Genel uygulama bu şekilde olsa da, ek ders ücretlerinin yatırılma tarihleri, iller ve okul türlerine göre farklılık gösterebiliyor.

ÖDEME İŞLEMLERİ VE HESAPLAMALARI

Ödenecek ek ders ücretleriyle ilgili işlemlerin en geç 10 Nisan tarihine kadar tamamlanması bekleniyor. 2025 yılı boyunca öğretmenlerin ek ders ödemeleri aylık olarak yapılmaya devam ediyor. Ek ders hesaplamaları, ders saatine, görev türüne ve öğretmenin pozisyonuna göre belirleniyor. Özellikle branş öğretmenleri, rehberlik öğretmenleri, idareciler ve destek eğitim odasında görev alanlar için ek ders ücretleri farklı katsayılara göre hesaplanıyor.

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