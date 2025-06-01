“2025 Ordu Triatlon Türkiye Kupası” Tamamlandı

YARIŞMA SONA ERDİ

Türkiye Triatlon Federasyonu’nun organize ettiği “2025 Ordu Triatlon Türkiye Kupası” etkinliği başarıyla tamamlandı. Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle altıncısı gerçekleştirilen bu organizasyonda, sporcular; yüzme, bisiklet ve koşu kategorilerinde birbirleriyle kıyasıya mücadele etti.

PARKURLARDA HEYECAN DOLU ANLAR YAŞANDI

Sporcular, Altınordu ilçesinde bulunan Tayfun Gürsoy Parkı ve trafiğe kapatılan alanlarda yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarında mücadele ederek en iyi dereceleri elde etmeye çalıştı. Bu heyecan dolu yarışlarda başarılı olan sporcular ödüllerini aldı. Etkinliğe Türkiye’nin 20 farklı ilinden toplamda 400 sporcu katıldı.