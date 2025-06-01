Haberler

“2025 Ordu Triatlon Türkiye Kupası” Tamamlandı

YARIŞMA SONA ERDİ

Türkiye Triatlon Federasyonu’nun organize ettiği “2025 Ordu Triatlon Türkiye Kupası” etkinliği başarıyla tamamlandı. Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle altıncısı gerçekleştirilen bu organizasyonda, sporcular; yüzme, bisiklet ve koşu kategorilerinde birbirleriyle kıyasıya mücadele etti.

PARKURLARDA HEYECAN DOLU ANLAR YAŞANDI

Sporcular, Altınordu ilçesinde bulunan Tayfun Gürsoy Parkı ve trafiğe kapatılan alanlarda yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarında mücadele ederek en iyi dereceleri elde etmeye çalıştı. Bu heyecan dolu yarışlarda başarılı olan sporcular ödüllerini aldı. Etkinliğe Türkiye’nin 20 farklı ilinden toplamda 400 sporcu katıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Suudi Arabistan’da Hac Sempozyumu’na Katıldı

Prof. Dr. Ali Erbaş, Suudi Arabistan'daki sempozyumda 2025 haccı için nitelikli yapılması gereken konuları ele aldı ve hacıların ibadet konforuna yönelik tedbirlere vurgu yaptı.
Haberler

Marmara Denizi’ndeki Atık Sorunları Büyüyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Marmara Denizi'ndeki kirliliği ve plastik atıkların deniz hayatına zararlarını çevre etkinliğinde gündeme getirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.