2025 Orman Haftası Tarihleri ve Önemi

ORMAN HAFTASI’NIN ANLAM VE ÖNEMİ

Doğanın korunmasına dikkat çekmek ve yeşil alanların önemini hatırlatmak amacıyla kutlanan Orman Haftası, her yıl çevre bilincini artıran etkinliklerle öne çıkıyor. Bu özel hafta, özellikle çocuklara ve gençlere doğa sevgisi aşılamanın yanı sıra, toplumda sürdürülebilir çevre bilincinin oluşması açısından da oldukça büyük bir rol oynuyor.

2025 ORMAN HAFTASI KUTLAMA TARİHLERİ

2025 Orman Haftası, doğa ve çevre bilincinin önemine vurgu yapmak amacıyla, her yıl olduğu gibi, 21-26 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ağaçların, ormanların ve doğal kaynakların korunmasının önemini ön plana çıkaran bu hafta boyunca, ülke genelinde çeşitli etkinlikler, fidan dikimleri, eğitim programları ve farkındalık kampanyaları düzenlenecek.

GELECEK NESİLLERE DOĞA SEVGİSİ AŞILAMA

Özellikle çocuklara ve gençlere doğa sevgisini aşılamayı hedefleyen Orman Haftası, gelecek nesillerin çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlıyor. Bu anlamlı hafta, bireysel ve toplumsal sorumlulukları hatırlatması açısından oldukça önemli bir yere sahip. Orman Haftası, doğanın korunması ve sürdürülebilir çevre bilincinin oluşturulması gereken bir konu olarak önem arz ediyor.