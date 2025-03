2025 Oscar Kazananları ve En İyi Film

2025 OSCAR ÖDÜLLERİ HAKKINDA SORULAR

2025 Oscar ödül töreninin kazananları ilgiyle bekleniyor. Bu yılın en prestijli ödüllerinden biri olan En İyi Film Ödülü, geniş kitlelerce beğenilen Anora filmine veriliyor. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ise Anora filmindeki etkileyici performansıyla Mikey Madison’a gidiyor. Bunun yanında, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, Adrien Brody’nin The Brutalist filmindeki rolüyle elde ediliyor. Ayrıca, En İyi Yönetmen Ödülü de yetenekli yönetmen Sean Baker’in oluyor. Peki, 97. Oscar ödüllerinin sahipleri kimler? İşte detaylar!

OSCAR ÖDÜLLERİ’NİN KAZANANLARI

97’nci Oscar Ödülleri’nde kazananlar şu şekilde belirleniyor:

– En İyi Film: Anora (Sean Baker)

– En İyi Erkek Oyuncu: Adrien Brody (The Brutalist)

– En İyi Kadın Oyuncu: Mikey Madison (Anora)

– En İyi Yönetmen: Sean Baker

– En İyi Uluslararası Film: I’m Still Here (Brezilya: Walter Salles)

– En İyi Orijinal Senaryo: Anora (Sean Baker)

– En İyi Uyarlama Senaryo: Peter Straughan (Conclave)

– En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Kieran Culkin (A Real Pain)

– En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Zoe Saldana (Emilia Perez)

– En İyi Uzun Metrajlı Animasyon Film: Flow (Gints Zilbalodis, Gregory Zalcman, Ron Dyens, Matiss Kaza)

– En İyi Kısa Animasyon: In the Shadow of the Cypress (Shirin Sohani ve Hossein Molayemi)

– En İyi Kostüm Tasarımı: Paul Tazewell (Wicked)

– En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: Marilyne Scarselli, Pierre Olivier Persin, Stephanie Guillon (The Substance)

– En İyi Kurgu: Anora (Sean Baker)

– En İyi Yapım Tasarımı: Wicked (Nathan Crowley, Lee Sandales)

– En İyi Orijinal Şarkı: Emilia Perez (El Mal – Clément Ducol, Jacques Audiard, Camille Dalmais)

– En İyi Kısa Belgesel: The Only Girl In The Orchestra (Molly O’Brian, Lisa Remington)

– En İyi Uzun Metraj Belgesel Film: No Other Land (Rachel Szor, Hamdan Ballal, Basel Adra, Yuval Abraham)

– En İyi Ses: Dune Part 2 (Richard King, Gareth John, Ron Bartlett)

– En İyi Görsel Efekt: Dune Part 2 (Stephen James, Rhys Salcombe, Paul Lambert, Gerd Nefzer)

– Live Action Kısa Metraj: I’m Not A Robot (Victoria Warmerdam, Trent)

– En İyi Sinematografi: Lol Crawley (The Brutalist)

– En İyi Müzik: The Brutalist (Daniel Blumberg)