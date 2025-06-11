2025 PPK Toplantısı 19 Haziran’da

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI İÇİN GÖZLER HAZİRAN TOPLANTISINDA

2025 yılında Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) tarafında açıklanacak yeni faiz kararı için haziran ayı toplantısı büyük bir merakla bekleniyor. “Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?” sorusu gündemdeki yerini korurken, ekonomi çevreleri bu önemli kararı dikkatle izliyor.

HAZİRAN 2025 FAİZ TOPLANTISININ TARİHİ

Merkez Bankası’nın faiz kararı toplantısı 19 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu toplantının detayları, ekonomi piyasalarında önemli bir etki yaratması bekleniyor.