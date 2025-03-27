2025 Ramazan Bayramı Banka Çalışma Durumu

BANKALARIN ÇALIŞMA DURUMU

2025 yılı Ramazan Bayramı’na yaklaşıldıkça, bankacılık işlemleri yapmak isteyen birçok vatandaş bayram süresince bankaların çalışma durumunu araştırıyor. Fatura ödemeleri, kredi taksitleri, havale ve EFT gibi işlemlerini planlayanlar, “Ramazan Bayramı’nda bankalar açık mı?” ya da “Bayram tatilinde banka şubeleri hizmet veriyor mu?” gibi soruların yanıtlarını öğrenmek istiyor.

RESMİ TATİL TAKVİMİ

Resmi tatil takvimine göre, Ramazan Bayramı’nın ilk günü 30 Mart 2025 Pazar, son günü ise 1 Nisan 2025 Salı. Bu nedenle, 29 Mart Cumartesi (Arefe günü) öğleden sonra ile 1 Nisan Salı gününün sonuna kadar bankalar kapalı olacak. Bayram süresince tüm kamu ve özel bankalar resmi tatile girecek, şubelerde işlem yapılamayacak.

İŞLEMLERİN DEVAMLIĞI

Bayram sonrası tüm banka şubeleri, 2 Nisan Çarşamba sabahı itibarıyla normal çalışma düzenine geri dönecek. Ancak, vatandaşlar bu süreçte ATM’ler, mobil bankacılık ve internet şubeleri üzerinden temel işlemlerini gerçekleştirmeye devam edebilecek. EFT ve havale işlemleri bayram tatili nedeniyle ilk iş gününe (2 Nisan Çarşamba) sarkabiliyor.