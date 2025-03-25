2025 Ramazan Bayramı Hava Tahminleri

Tatilde seyahat edecek ya da dışarıda etkinlik planlayanlar, Ramazan Bayramı’nın hava durumunu merak ediyor. 30-31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde hava durumu nasıl olacak? Yağmur bekleniyor mu, yoksa güneşli mi olacak? İşte illere göre Ramazan Bayramı’ndaki hava durumu tahminleri.

MEVSİM NORMALERİ ÜZERİNDE SICAKLIK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelindeki hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde olacağını duyurdu. “Bayramda hava nasıl olacak 2025?” sorusuna genel olarak ılık ve parçalı bulutlu hava ile cevap veriliyor. Yağışların ise yer yer kısa süreli ve hafif olarak görülmesi bekleniyor.

Kıyılarda Güneşli Hava

30-31 Mart ve 1 Nisan Ramazan Bayramı hava durumu tahminlerinde, kıyı bölgelerinde güneşli ve sıcak bir hava dikkat çekiyor. İç kesimlerde sabah ve akşam saati serinlik hissedilse de gün içinde ılıman bir hava öngörülüyor.

Bölgesel Hava Tahminleri

İstanbul ve Marmara Bölgesi’nde sıcaklık 15-20°C arasında, parçalı bulutlu ve yer yer hafif yağış bekleniyor. Ege Bölgesi’nde İzmir, Aydın ve Muğla çevresinde sıcaklık 18-24°C olacak, açık ve güneşli bir bayram havası hakim olacak. Akdeniz Bölgesi’nde Antalya, Mersin ve Adana gibi illerde 20-25°C sıcaklık tahmin ediliyor, güneşli bir hava bekleniyor. İç Anadolu Bölgesi’nde Ankara, Konya ve Kayseri çevresinde hava sıcaklığı 12-18°C arasında, sabah saatlerinde serinlik hissedilebilir. Doğu ve Güneydoğu bölgeleri ise genel olarak parçalı bulutlu, sıcaklıklar 10-17°C arasında değişiyor.