2025 Ramazan Bayramı İkramiyeleri Ne Zaman?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ MİKTARI ARTMIŞTIR

2025 yılı Ramazan Bayramı yaklaşırken, emeklilerin, bayram ikramiyelerinin yatırılma zamanlarını merak etmesi oldukça yaygın bir durum. Bu yıl, emekli bayram ikramiyesi tutarı %33’lük bir artışla 3.000 TL’den 4.000 TL’ye yükselmiş durumda. Emekli bayram ikramiyeleri SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklileri için ne zaman hesaplara yatacak? Detaylar haberimizde…

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK

Emekliler, 2025 yılı Ramazan Bayramı öncesinde 4.000 TL tutarındaki bayram ikramiyelerini, belirtilen tarihlerde alacaklar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamaya göre, emekli bayram ikramiyesi 2025 yılı için 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarıldı. Ramazan Bayramı, 2025 yılında 30 Mart – 1 Nisan tarihleri arasında kutlanacak.

ÖDEME TARİHLERİ BELİRLENMİŞTİR

Emekli bayram ikramiyelerinin bayram öncesinde 24 Mart Pazartesi ile 28 Mart Cuma günleri arasında hesaplara yatırılması planlanıyor. Ödemeler, emeklilerin tahsis numaralarının son hanesine göre farklı günlerde gerçekleştirilecek. Bu durum emekliler için önem taşıyan bir konu.