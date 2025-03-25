2025 Ramazan Bayramı İkramiyesi Ödeme Tarihleri

İKRAMİYE MİKTARI VE ÖDEME TARİHLERİ

Bu yıl bayram ikramiyelerine yapılan zam açıklanmış olsa da, henüz yasal düzenleme tamamlanmadığı için ilk aşamada mevcut tutar olan 3.000 TL’lik ödeme gerçekleştirilecek. 2025 Ramazan Bayramı için ikramiyelerin ne zaman hesaplara geçeceği ve hangi emekli gruplarının hangi tarihlerde ödemeleri alacağı konusundaki detaylar merak ediliyor.

EMEKLİ GRUPLARINA GÖRE ÖDEME DETAYLARI

SGK’nın 4A, 4B ve 4C emeklilerine yönelik ikramiye ödemeleri 24 Mart 2025 tarihinde başlayacak. SSK (4A) emeklileri için bayram ikramiyesi tarihlerine bakacak olursak: 17-19 Mart arasındaki maaş alanlar 24 Mart 2025’te; 20-22 Mart arasındaki maaş alanlar 25 Mart 2025’te ve 23-26 Mart arasındaki maaş alanlar ise 26 Mart 2025’te ikramiye alacak. BAĞ-KUR (4B) emeklileri için ise tüm ödemeler 27 Mart 2025’te tek seferde gerçekleştirilecek. Emekli Sandığı (4C) emeklileri, maaşlarıyla birlikte 28 Mart 2025 tarihinde ödemelerini alacak.

YENİ İKRAMİYE TUTARI VE DÜZENLEME

Bu yıl bayram ikramiyesinin 4.000 TL’ye yükseltilmesi bekleniyor. Ancak, bu düzenleme henüz Resmi Gazete’de yayımlanmadığı için ilk etapta 3.000 TL’lik ödeme yapılacak. Kalan 1.000 TL’lik fark, yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte emekli hesaplarına yatırılacak.