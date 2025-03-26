2025 Ramazan Bayramı Kargo Hizmeti Durumu

RAMAZAN BAYRAMI KARGO HİZMETLERİ

Ramazan Bayramı’nda kargoların durumu, 2025 yılı için sıklıkla merak edilen bir konu haline geliyor. Bayram döneminde kargo hizmeti bekleyen tüketiciler, Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo, HepsiJet, MNG Kargo ve Aras Kargo gibi firmaların bu süreçte çalışıp çalışmayacağına dair cevap arıyor. E-ticaret alışverişleri, hediye gönderimleri ve kişisel teslimatlar açısından bu bilgi oldukça büyük bir önem taşıyor. Peki, 2025 Ramazan Bayramı’nda kargolar açık mı? Bu firmalar bayramda hizmet veriyor mu?

2025 YILI RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

2025 Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başlayıp 1 Nisan Salı günü sona erecek. Bu tarihler resmi tatil kapsamında olduğu için Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo, HepsiJet, MNG Kargo ve Aras Kargo gibi büyük kargo şirketleri, bu süre boyunca hizmet vermeyecek. Kargo gönderimleri ve teslimatları için planlama yapmak isteyenler, bu bilgiye dikkat etmeleri gerektiğini unutmamalı.

RAMAZAN BAYRAMI VE DİĞER ÖNEMLİ TARİHLER

2025 yılı için önemli bazı tarihler ise şu şekildedir: 1 Ocak Çarşamba Üç Ayların Başlangıcı, 2 Ocak Perşembe Regaib Kandili, 26 Ocak Pazar Miraç Kandili, 13 Şubat Perşembe Berat Kandili, 1 Mart Cumartesi Ramazan Başlangıcı, 26 Mart Çarşamba Kadir Gecesi, 29 Mart Cumartesi Arefe, 30 Mart Pazar Ramazan Bayramı 1. Gün, 31 Mart Pazartesi Ramazan Bayramı 2. Gün ve 1 Nisan Salı Ramazan Bayramı 3. Gün’dür.

Bu tarihler, özellikle tatil ve kargo gönderim sıklığı açısından kritik öneme sahip. Dikkatli planlama yapmak gerekmektedir.