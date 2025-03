2025 Ramazan Bayramı Namaz Saatleri

RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI SAATİ MERAK EDİLİYOR

30 Mart 2025 Pazar günü, Ramazan Bayramı’nın 1. günü kutlanacak. Bayram namazı saatleri vatandaşlar için önemli bir konu haline geliyor. Bu yıl Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Sabah namazı ne zaman eda edilecek? Özellikle Şanlıurfa’da bayram namazının saati merak ediliyor. Diyanet’in bildirdiğine göre, Şanlıurfa’da bayram namazı saat 06:43’te kılınacak.

BAYRAM NAMAZININ ÖNEMİ VE HÜKMÜ

Bayram namazı, Hanefî mezhebine göre, Pazar namazının vücûb şartlarını taşıyan bireylere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikî mezheplerine göre bu namaz müekked sünnet, Hanbelî mezhebine göre ise farz-ı kifâyedir. Hanefîler’e göre bayram namazının sıhhat şartları, hutbe hariç, Pazar namazının sıhhat şartlarıyla aynıdır. İki rekattan oluşan bu namaz, özel bir şekilde kılınıyor.

BAYRAM NAMAZININ KILINMA ŞEKLİ

İlk rekatta niyet edildikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır. “Sübhaneke duası” okunduktan sonra eller kulak hizasına kaldırılır ve tekbir alınır, ardından eller yanlara salınır. Tekbir alınarak eller göbek hizasında yeniden bağlanır. İmam, “Euzü besmele” çektikten sonra “Fatiha suresi” ile birlikte başka bir zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur’an-ı Kerim okur. Cemaat, bu sürede imamı dinler. Rüku ve secdeden sonra ikinci rekat için kalkılır. İkinci rekatta imam gizlice “Besmele” çeker, açıkça “Fatiha suresi” ile birlikte başka bir zammı sure okur. Sonrasında cemaat sessizce imamı dinlemeye devam eder. Tekrar tekbir alınarak eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir. Rüku ve secdenin ardından oturulur, “Tahiyyat, Salli-Barik duaları” okunur ve selam verilerek namaz tamamlanır. Müezzin, cemaat ile birlikte üç defa tekbir getirir ve ardından imam hutbeyi okumaya başlar.

Yılda iki kez kılınan bayram namazı öncesi, din görevlileri nasıl kılınacağını ve niyet edileceğini anlatır. Bayramın 1. günü sabah namazının ardından, güneş doğduktan sonrasında kılınması gerekmektedir. Bayram namazı toplamda 2 rekattan oluşur. Müezzin, cemaati nasıl niyet edileceği konusunda bilgilendirir. Niyet edilirken, hangi bayramın namazı olduğu belirtilir. “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama.”