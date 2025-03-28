2025 Ramazan Bayramı Namaz Saatleri

RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ VE NAMAZI HAKKINDA

30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramı’nın birinci günüdür. Bu özel günün en önemli ibadetlerinden biri olan bayram namazı, vatandaşlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Peki, bu yıl Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Sakarya’da bayram namazının saati ne zaman? Diyanet’in yapmış olduğu paylaşımda Sakarya’da bayram namazı saat 06:36’da kılınacak.

BAYRAM NAMAZININ ÖNEMİ VE ŞARTLARI

Bayram namazı, Hanefî mezhebi mensupları için Pazar namazının vücûb şartlarını taşıyan herkese farz olarak kabul edilirken, Şâfiî ve Mâlikî mezhepleri için müekked sünnet, Hanbelî mezhebi için ise farz-ı kifaye olarak nitelendiriliyor. Bayram namazının geçerli olması için gerekli olan şartlar, Hanefîler’e göre hutbe haricinde Pazar namazı kuralları ile aynıdır. Bayram namazı, iki rekattan oluşur. İlk rekatta niyet edilip tekbir alınarak namaza başlanır. Ardından “Sübhaneke duası” okunur, tekrar tekbir alınarak “Fatiha suresi” ve bir zammı sure okunur. İkinci rekata geçildiğinde ise süreç aynı şekilde devam eder.

BAYRAM NAMAZININ KILINMA ŞEKLİ

Bayram namazı, sabah namazından sonra ve güneş doğduktan sonra kılınır. Bayram namazı toplamda iki rekattan oluşur. Niyet edilirken “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama.” ifadeleri kullanılır. Ayrıca, tüm illerdeki bayram namazı saatleri de belirlenmiştir. Örneğin, Adana’da 06:57, Ankara’da 07:07, İstanbul’da 07:22 gibi saatlerde icra edilecektir.

İLLERE GÖRE BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, Türkiye’deki farklı illerdeki bayram namazı saatleri aşağıdaki gibidir: Adana 06:57, Niğde 06:36, İstanbul 07:22, Ankara 07:07 ve daha birçok şehir için saatler belirlenmiştir. Bayram namazı, Mekke’de 06:41, Medine’de 06:41, Kudüs’te 05:58, Gazze’de 06:01 gibi yerlerde de kılınacaktır. Bu bilgiler, müslümanların bayram namazına hazırlanmalarına yardımcı olacak önemli bilgilerdir.