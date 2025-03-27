2025 Ramazan Bayramı Namaz Saatleri Açıklandı

RAMAZAN BAYRAMI HAZIRLIKLARI

On bir ayın sultanı Ramazan ayının sona ermesine az bir süre kaldı ve milyonlarca Müslüman, Ramazan Bayramı’nın coşkusunu ve manevi hazırlıklarını yaşamaya başladı. Bayram sabahlarının en önemli ibadetlerinden biri olan bayram namazı, İslam dünyasında büyük bir öneme sahip. Cemaatle birlikte camilerde bu özel ibadeti gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, “2025 Ramazan Bayramı namazı saat kaçta?” ve “Bayram namazı hangi gün kılınacak?” sorularını araştırmaya başladı.

BAAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl olduğu gibi, bu yıl da Türkiye genelinde tüm iller için bayram namazı saatlerini resmi olarak duyurdu. 2025 yılı Ramazan Bayramı’nın birinci günü olan 30 Mart 2025 Pazar sabahı, yurt genelinde bayram namazı, güneş doğduktan yaklaşık 45 dakika sonra kılınacak. Ancak saatler, şehirlere ve bölgelere göre değişiklik gösterebiliyor, bu yüzden her il için özel olarak belirlenen namaz saatlerine dikkat edilmesi gerekiyor.

İLLERE GÖRE NAMAZ SAATLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye genelindeki illerde bayram namazı saatlerini açıklamıştır. İşte bazı büyük illerimizin bayram namazı saatleri:

İstanbul: 07:22

Ankara: 07:07

İzmir: 07:30

Bursa: 07:22

Adana: 06:57

Antalya: 07:10

Konya: 07:12

Gaziantep: 06:45

Trabzon: 06:50

Diyarbakır: 06:40

Diğer illerimizin bayram namazı saatlerini öğrenmek için Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.