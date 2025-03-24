2025 Ramazan Bayramı Ne Zaman Başlayacak?

RAMAZAN BAYRAMI VE ANLAMINI VURGULAYAN HEYECAN

Oruç ayının sona ermesiyle kutlanan Ramazan Bayramı, manevi huzurun yanı sıra aile ve sevdiklerle geçirilen özel anların sembolü oluyor. Bayram coşkusu yaklaşırken pek çok kişi “Bayrama kaç gün kaldı?” sorusunu araştırıyor. 2025 Ramazan Bayramı’nın başlaması ve tatil süresinin ne kadar olacağı merak ediliyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2025 Ramazan Bayramı takvimi ile tatil süresine dair tüm detaylar.

BAYRAM TATİLİ SÜRESİ HAKKINDA BİLGİLER

Ramazan Bayramı’ndan bir gün önce, 29 Mart Cumartesi günü Arife Günü olarak kutlanacak. Kamu çalışanları için bayram tatili, Arife günü öğleden sonra başlayarak toplamda 3,5 gün sürebiliyor. Ancak, hükümet tarafından ek tatil kararı alınması halinde bu sürenin daha da uzaması mümkün.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025 Ramazan Bayramı’nın ilk günü 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak. 24 Mart Pazartesi günü itibariyle Ramazan Bayramı’na 6 gün kalmış durumda.