2025 Ramazan Bayramı Ne Zaman Başlıyor?

RAMAZAN BAYRAMI’NA KALAN GÜNLER

Ramazan Bayramı, oruç ibadetinin sona erdiği ve bayram sevincinin yaşandığı önemli günlerden biri olarak biliniyor. Ramazan Bayramı’na ne kadar süre kaldığı hakkında yapılan hesaplamalara göre, 2025 yılında bayram, 30 Mart Pazar günü kutlanacak. Bu durumda, bayrama tam olarak 14 gün kaldığı görülüyor.

RAMAZAN AYININ GÜNLERİ

Ramazan ayı, 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlamışken, bugün 16 Mart 2025 Pazar ve Ramazan’ın 16.günündeyiz. Bayram tarihi ise 30 Mart 2025 Pazar olarak belirlenmişken, bayramın 1 Nisan 2025 Salı günü sona ereceği belirtildi. Böylelikle, Ramazan Bayramı’na 14 gün kaldığı bilgisi doğrulanmış oluyor.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ

Ramazan Bayramı, oruç ibadeti sonrasında coşkuyla karşılanan önemli bir dini bayram olarak kabul ediliyor. 2025 yılında bayramın birinci günü 30 Mart Pazar olarak kutlanacak. Bayramın ikinci ve üçüncü günleri ise 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı olarak belirlenmiş. Ramazan Bayramı tatili, 29 Mart Cumartesi öğleden sonra başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek. Böylelikle toplam resmi tatil süresi 3,5 gün olacak.