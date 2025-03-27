RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte birçok kişi bayram tatilinin uzatılıp uzatılmadığını araştırıyor. Kamu kurumlarında çalışan memurlar ve özel sektörde görev yapan vatandaşlar, “2025 Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek, resmi tatil dışında ekstra izin verilecek mi?” gibi sorulara cevap arıyor. Peki, bayram tatili uzatıldı mı ve son durum ne? Ramazan Bayramı ne zaman? İşte bu konuda bilgilendirmeler…

RESMİ TATİL TARİHLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı dini günler takvimine göre, Ramazan Bayramı’nın ilk günü 30 Mart 2025 Pazar, arefe günü ise 29 Mart Cumartesi olarak belirleniyor. Normalde Ramazan Bayramı tatili 3 gün sürüyor (30-31 Mart ve 1 Nisan). Ancak, bu yıl yapılan resmi açıklama ile tatil süresi uzatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası kamu çalışanlarının 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde de idari izinli sayılacağını duyurdu. Bu durumda bayram tatili, 28 Mart Cuma mesai bitimiyle başlayıp 6 Nisan Pazar akşamına kadar devam edecek. Toplamda 9 günlük bir tatil imkânı oluştu.

ÖZEL SEKTÖRDE TATİL UYGULAMALARI

Öte yandan, özel sektör çalışanlarının bayram tatili süresi firmanın politikalarına bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Bazı şirketler, kamuya paralel şekilde idari izin uygularken, bazıları sadece resmi bayram günlerini kapsayan 3 günlük tatil sürecine uygun hareket edebiliyor.