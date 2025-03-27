2025 Ramazan Bayramı Tatili Kaç Gün?

2025 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİNE DAİR DETAYLAR

2025 yılında Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte, hem kamu hem de özel sektörde çalışan milyonlarca kişi, bayram tatilinin hangi günlere denk geleceğini ve toplam süresini araştırıyor. Seyahat planlarını yapanlar, aile ziyaretlerini organize edenler ve öğrenciler, “2025 Ramazan Bayramı tatil günleri hangileri?” sorusunun cevabını öğrenmek istiyor. Peki, 2025 Ramazan Bayramı tatil günleri ne zaman? Ramazan Bayramı kaç gün sürecek? İşte detaylar.

TATİLİN KAPSAMI VE GÜNLERİ

2025 yılı Ramazan Bayramı tatili süresi belirlenmiş durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılki Ramazan Bayramı tatili resmi olarak 9 gün sürecek. Tatil dönemi, 28 Mart 2025 Cuma günü mesai bitiminde başlayacak ve 6 Nisan 2025 Pazar günü sona erecek. Bunun yanı sıra, kamu personelleri için 2, 3 ve 4 Nisan günleri de idari izinli sayılacak. Böylece hafta sonları ve bayram günleri bir araya gelerek uzun bir tatil planlaması yapılabilecek.

ÖĞRENCİLER İÇİN ARA TATİL DÖNEMİ

Aynı zamanda, öğrenciler için Nisan ayına denk gelen ara tatil de bu dönemde gerçekleşiyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, ara tatil 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. Bu tarihler, hafta sonlarıyla birleştiğinde, öğrenciler 9 günlük bir dinlenme süreci yaşayacak. Ramazan Bayramı’nın birinci günü ise, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın takvimine göre 30 Mart 2025 Pazar gününe denk geliyor.