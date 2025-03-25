2025 Ramazan Bayramı Tatili Kaç Gün Sürecek?

RAMAZAN BAYRAMI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

2025 yılına dair Ramazan Bayramı için hazırlıklara başlayan vatandaşlar, tatilin kaç gün süreceği sorusunun yanıtını resmi takvim üzerinden öğrenmeye çalışıyor. Bayram tatilinin hafta sonuna denk gelip gelmeyeceği ve ek günlerin tatil olarak ilan edilip edilmeyeceği de büyük bir merak konusu. Peki, Ramazan Bayramı tatili 2025’te kaç gün olacak? İşte detaylar…

2025 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

2025 Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek. Bu bayramın ilk günü öncesinde yer alan 29 Mart Cumartesi Arefe Günü ise yarım gün tatil olarak değerlendiriliyor. Bu durumda, bayram tatili 2025 için toplamda 3,5 gün olarak belirleniyor.

İŞVERENLERİN TATİL UYGULAMALARI

Kamu ve özel sektör çalışanları için tatilin uzaması halinde 3,5 günlük Ramazan Bayramı tatili, hafta sonlarıyla birleştirilerek toplamda 5 güne kadar çıkabiliyor. Bu durum, özellikle seyahat yapmayı veya memleket ziyaretlerini planlayan vatandaşlar için önemli bir avantaj sunabiliyor.