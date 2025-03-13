2025 Ramazan Bayramı Ve Kandil Takvimi

RAMAZAN BAYRAMI VE AREFE GÜNÜ BİLGİLERİ

Müslümanlar için son derece önemli olan Ramazan Bayramı, oruç ibadetinin tamamlanmasını temsil ediyor. 2025 yılı için Ramazan Bayramı arefe günü 29 Mart 2025 tarihine denk geliyor. Bu gün orucun son günü olarak belirleniyor. Ramazan Bayramı ise 30 Mart tarihinde kutlanmaya başlayacak. Bayram, toplamda üç gün sürecek. İlk gün 30 Mart Pazar, ikinci gün 31 Mart Pazartesi ve üçüncü gün 1 Nisan Salı olarak idrak edilecek.

ÜÇ AYLAR VE KANDİL TARİHLERİ

2025 yılındaki üç ayların başlangıcı 1 Ocak Çarşamba günü olacak. Regaib Kandili 2 Ocak Perşembe, Miraç Kandili 26 Ocak Pazar, Berat Kandili ise 13 Şubat Perşembe tarihinde kutlanacak. Ramazan ayı ise 1 Mart Cumartesi günü başlayacak ve Kadir Gecesi 26 Mart Çarşamba olarak kutlanacak.

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

Kurban Bayramı’nın arefe günü 5 Haziran 2025 Perşembe’dir. Birinci günü 6 Haziran Cuma, ikinci günü 7 Haziran Cumartesi, üçüncü günü 8 Haziran Pazar ve dördüncü günü ise 9 Haziran Pazartesi olarak düzenlenecek. Hicri yılbaşı, yani 1446 yılının başlangıcı, 26 Haziran 2025 Perşembe olacak. Aşure Günü 5 Temmuz Cumartesi ve Mevlit Kandili 3 Eylül Çarşamba günü kutlanacak. Ayrıca, üç ayların başlangıcı 21 Aralık 2025 Pazar olarak belirlenmiştir.

KANDİL GÜNLERİ

2025 yılı boyunca idrak edilecek kandil günleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenmiştir. Bu özel günler, Müslüman toplumu için önemli bir yere sahiptir.