2025 Ramazan Bayramı ve Tatil Süresi Açıklandı

Ramazan Bayramı, oruç ibadetinin tamamlanmasının ardından gelen ve manevi değeri yüksek, sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz önemli bir gündür. Bayram coşkusu yaklaşırken pek çok kişi, “Ramazan Bayramı ne zaman?” ve “Bayram tatili 9 gün mü?” gibi sorulara yanıt arıyor. İşte, 2025 Ramazan Bayramı tarihleri ve tatil süresi hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı tüm bilgiler.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Normal şartlarda Ramazan Bayramı tatili, 29 Mart Cumartesi günü yarım gün arife ile başlayacak ve ardından 30, 31 Mart ve 1 Nisan tarihlerini kapsayarak toplamda 3,5 gün sürecek. Ancak, 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinin idari izin kapsamına alınması durumunda tatil süresinin 9 güne çıkabileceği belirtiliyor. Fakat şu ana kadar bu konuda resmi bir karar alınmadı.

OKULLAR İÇİN TATİL DÜZENLEMESİ

Mevcut takvime göre, Ramazan Bayramı tatili toplamda 3,5 gün olacak. Bunun yanı sıra, okullar için 31 Mart ile 4 Nisan tarihleri arasında planlanan ara tatil sayesinde öğrenciler, hafta sonları da dahil olmak üzere toplam 9 gün boyunca tatil yapacak.