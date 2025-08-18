2025 Sağlık Bakanlığı Alım Tarihleri Bekleniyor

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KARİYER HEDEFİ OLANLAR İÇİN ÖNEMLİ SORULAR

Sağlık alanında kariyer yapmak isteyenler, “2025 Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman?” ve “2. etap başvuru tarihi açıklandı mı?” gibi sorular üzerinde yoğunlaşmakta. 2025 Sağlık Bakanlığı personel alımı içerisinde gerçekleştirilecek 2. etap için başvuru tarihleri, kadro ve branş dağılımı ile başvuru koşullarına dair tüm bilgileri derledik. İşte merak edilen detaylar…

PERSONEL ALIMI İLANI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun açıklamasına göre, 2025 Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımında 18 bin kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor. İlanın, Eylül veya Ekim 2025 aylarında yayımlanması bekleniyor. Resmi başvuru tarihi ve kılavuzun henüz yayımlanmadığı bilgisi dikkat çekiyor. Ancak, ilk etapta gerçekleştirilen alımda olduğu gibi başvuruların ÖSYM üzerinden KPSS puanıyla yapılması ve alımların sözleşmeli/sürekli işçi pozisyonlarını kapsaması bekleniyor.

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI HENÜZ AÇIKLANMADI

2025 Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı kadro ve branş dağılımı şu an için açıklık kazanmamış durumda. Ancak daha önceki alımlarda öne çıkan branşlar arasında yer almıştı. Başvurular, KPSS puanı göz önünde bulundurularak yapılacak. Sözleşmeli personel alımları ÖSYM AİS üzerinden, sürekli işçi alımları ise İŞKUR e-şube aracılığıyla gerçekleştirilecek. Sınavsız alım süreçlerinde noter huzurunda kura çekimi uygulaması da yer alıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2025 Sağlık Bakanlığı personel alımı 2. etap başvurularında bulunmak isteyen adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, ilgili öğrenim seviyesine sahip olmaları ve gerekli nitelikleri taşımaları gerekiyor. Detaylı başvuru koşulları, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunda belirtilecek.