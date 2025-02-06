2025 Sağlık Bakanlığı İşçi Alımı Başladı

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN 9 BİN İŞÇİ ALIMI DUYURUSU

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı itibarıyla 81 ildeki hastaneler için 9 bin işçi alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Bu alım, sağlık sektöründe çalışma imkanı arayan bireyler için önemli bir fırsat sunuyor. İşte alım süreci ve detaylar hakkında bilgiler.

ALIM DETAYLARI VE SEÇİM SÜRECİ

Sağlık Bakanlığı, hastanelerde görevlendirilmek üzere 9 bin işçi alacak. Bu alımlar İŞKUR aracılığıyla kura yöntemi ile yapılacak. Başvuruda bulunacak adayların en az ilköğretim mezunu olması yeterli olacak ve KPSS şartı aranmıyormuş.

KADROLAR VE PERSONEL ALIMI

Bakanlık, işçi alımının dışında çeşitli pozisyonlarda personel alımı da yapmayı planlıyor. Bu alımlar genellikle ÖSYM üzerinden gerçekleştirilecek ve tercih kılavuzuna göre başvurular kabul edilecek. Lise, ön lisans ve lisans mezunları da bu süreçte başvuru yapabilecek.

ÖNEMLİ NOTLAR VE KONTENJANLAR

Alım yapılacak olan kadrolar ve kontenjanlar, Sağlık Bakanlığı’nın ihtiyaçlarına bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Hemşirelik alanının en fazla kontenjan alması bekleniyor. 2025 yılı ile ilgili en güncel bilgilere ulaşmak için Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet sitesi ve İŞKUR’un internet sayfası takip edilmelidir. Sağlık Bakanlığı: https://www.saglik.gov.tr/ İŞKUR: https://www.iskur.gov.tr/