2025 Şampiyonlar Ligi’ni Alves Kablo Kazandı

2025 AMPUTE FUTBOL ŞAMPİYONLAR LİGİ’NI ALVES KABLO KAZANDI

2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi kupasını finalde Polonya’nın Wisla Krakow takımını 6-1 yenerek Alves Kablo kazandı. Ankara’da gerçekleştirilen Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi’nde final karşılaşması, Alves Kablo ile geçtiğimiz yılın şampiyonu Wisla Krakow arasında Aktepe Stadı’nda oynandı. Başarılı bir performans sergileyen Alves Kablo, ilk yarıyı 4-0 önde kapatarak rakibini 6-1 mağlup etti. Alves Kablo’nun gollerini 2. ve 18. dakikalarda David Mendes, 8. ve 28. dakikalarda Ömer Güleryüz, 9. dakikada Mohcine Chrharh ve 50+1. dakikada Alican Kuruyamaç kaydetti. Wisla Krakow’un tek sayısını ise 39. dakikada Kamil Grygiel attı.

ALVES KABLO’NUN YOLCULUĞU

Alves Kablo, grup aşamasında önemli galibiyetler elde etti. İspanyol Real Betis’i 9-0, Alman 1. FSV Mainz 05’i 11-0 ve Gürcistan temsilcisi AFC Tiflis’i 12-0 yenerek büyük bir ivme kazandı. Yarı finalde ise İtalya’nın Sporting Ampute Futbol takımını 5-1 yenerek finale yükseldi. Sporting, turnuvada üçüncülüğü elde etti ve Aktepe Stadı’ndaki üçüncülük maçında Real Betis’i 3-0 mağlup etti.

TÜRK TAKIMLARI YENİDEN BAŞARI GÖSTERDİ

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) tarafından düzenlenen 6. turnuvanın ilk 5’inde Türk kulüpleri şampiyon olmayı başardı. Turnuva tarihindeki ilk şampiyonu Ortotek Gaziler 2019’da kazanırken; 2021 ve 2023’te Şahinbey Belediyespor, 2022’de ise Etimesgut Belediyespor kupa sahibi oldu. Geçtiğimiz yıl turnuvanın sahibi olan Wisla Krakow, bu yıl finalde Alves Kablo’ya kaybederek kupayı Ankara’ya bırakmış oldu.

KUPA SAHİBİ TAKIMLAR

Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan takımların listesini şu şekilde sıralamak mümkün: