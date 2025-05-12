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2025 Shanghai Okçuluk Kupası Ödülleri Açıklandı

ŞANGHAİ’DA OKÇULUK DÜNYA KUPASI ÖDÜL TÖRENİ

12 Mayıs’ta Çin’in doğusundaki Shanghai kentinde, 2025 Shanghai Okçuluk Dünya Kupası 2. Etap Makaralı Yay Karışık Takım Yarışı’nın ödül töreni gerçekleştirildi. Yarışmada altın madalyayı kazanan Güney Kore takımı, gümüş medalyayı kazanan Çin takımı ve bronz madalya sahibi Türkiye takımı tören sırasında sahnede yer aldı.

TAKIMLARIN BAŞARILARI

Ödül töreninde, 11 Mayıs 2025 tarihinde yapılan yarışmada elde edilen başarılar kutlandı. Ödül alan takımların başarıları, etkinliği izleyen kalabalık bir seyirci kitlesi tarafından alkışlarla desteklendi. Bu tarihi anların fotoğrafları da etkinliğe katılan fotoğrafçılar tarafından ölümsüzleştirildi.

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