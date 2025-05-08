2025 Sınavları 2-3 Ağustos’ta Yapılacak

2025 YILI SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI

Serbest muhasebeci mali müşavirlik 2025 yılı 1. dönem sınavları, 2 ve 3 Ağustos tarihlerinde Ankara, İstanbul ve İzmir’de gerçekleştirilecek. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odası’nın konuya ilişkin duyurusu, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, bu sınavlar belirtilen tarihlerde düzenlenecek.

BAŞVURU TARİHLERİ BELİRLENDİ

Sınava ilk kez katılacak adaylar için başvuru tarihleri 7-30 Nisan olarak belirlenirken, daha önce katılanlar için bu tarih 4-17 Temmuz olarak duyuruldu. İlk kez sınava girecek adayların 30 Nisan itibarıyla stajlarını, stajdan sayılan hizmetlerini ya da ilgili kurslarını tamamlamış olmaları gerekiyor.

ÖN BAŞVURU İŞLEMLERİ

Sınava katılacak adayların, TESMER Otomasyon Sistemi üzerinden “https://login.tesmer.org.tr” adresine girerek ön başvuru yapmaları gerekmekte. Duyuruda, sınavla ilgili esaslar, sınav konuları, başvuru için gereken belgeler ve işlemler hakkında detaylı bilgilere de yer verilmektedir.