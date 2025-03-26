2025 Son Teravih Namazı Saatleri Ne?

MÜBAREK RAMAZAN’IN SONUNA DOĞRU

Mübarek Ramazan ayı sona ererken, milyonlarca Müslüman, “Bu yıl son teravih namazı hangi gün kılınacak, saat kaçta başlayacak?” sorusunu merak ediyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirde yaşayan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2025 Ramazan takvimine göre teravih namazı saatlerini yakından takip ediyor. Peki, 2025 Ramazan’ın son teravih namazı saat kaçta kılınacak?

SON TERAVİH NAMAZININ TARİHİ

Ramazan’ın 29. gecesi, yani Ramazan Bayramı’ndan bir gün önce eda edilecek olan son teravih namazı, aynı zamanda bu mübarek ayın vedası anlamını taşıyor. 2025 yılında son teravih namazı, Ramazan ayının 29. gecesi olan 29 Mart 2025 Cumartesi günü, yatsı namazından sonra okunacak. Dolayısıyla, bu gece son teravih namazı cemaatle birlikte gerçekleştirilecek. O günden sonra teravih namazı kılınmayacak, çünkü Ramazan sona ermiş olacak.

IL IL SON TERAVIH VAKITLERİ

Son teravih namazının kılınacağı tarih ve saat, şehirden şehire değişiklik gösterdiği için, il il teravih vakitleri Diyanet verilerine göre düzenli olarak güncelleniyor. İşte 29 Mart 2025 Cumartesi günü bazı büyük illerde yatsı namazının saati, yani son teravihin başlayacağı vakitler:

İstanbul son teravih vakti: 20:53

Ankara son teravih vakti: 20:36

İzmir son teravih vakti: 20:56

Bursa son teravih vakti: 20:48

Konya: 20:40

Antalya: 20:30

Gaziantep: 20:15

Diyarbakır: 20:05

Trabzon: 20:10

Adana: 20:20

Her il ve ilçe için detaylı ve güncel bilgiye Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi web sitesinden ulaşmak mümkün.