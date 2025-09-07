Haberler

2025 Sonbahar Şap Aşı Kampanyası Tamamlandı

AŞILAMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

2025 yılı Sonbahar şap aşılama kampanyası dahilinde Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde birçok köyde aşılama çalışmaları başarıyla tamamlandı. Aşılama işlemleri, Alaca, Sırataşlar, Günbuldu, Yapracık, Aşağıkırzı, Şalcılar, Başpınar, Çiğdemlik, Dumlu, Sorkunlu, Suludere, Yanoba ve Yazlık gibi köylerde veteriner hekimler ve sağlık ekipleri tarafından dikkatle yürütüldü. Bu çalışmalar sayesinde, hayvanların hastalıklara karşı korunması sağlanarak, şap hastalığının yayılmasının önüne geçildi.

KAMPANYA DEVAM EDİYOR

Kampanyanın il ve ilçe genelinde sürdüğü belirtilirken, hayvan sahiplerine aşılamanın öneminin altı çizildi. Hayvanların aşı ile korunmasının, hastalıkları tedavi etmekten her zaman daha pratik ve etkili olduğu hatırlatıldı. Bu tür aşılama çalışmaları, hayvan sağlığının korunması açısından büyük önem taşıyor.

