2025 Sözleşmeli Öğretmen Mülakat Yerleri Açıklandı mı?

2025 YILI SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMALARI

2025 yılı sözleşmeli öğretmen atamaları çerçevesinde, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 15 bin öğretmen alımı süreci sürüyor. Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri, başvuru sürecinin sona ermesinin ardından duyurulacak. Peki, 15 bin sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri açıklandı mı? Sözlü sınavlar Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ve Konya illerinde gerçekleştirilecek. Her alan için belirlenen bir ilde sözlü sınav yapılacak. Tüm adaylar, bu kapsamda kendi alanlarına göre belirlenen ilde sınava alınacak.

SÖZLÜ SINAV GİRİŞ BELGELERİ VE TARİHLERİ

Sözlü sınav giriş belgeleri 13 Haziran 2025 tarihinde “meb.gov.tr” adresinde yayınlanacak. Adaylar, sözlü sınav giriş belgelerini e-Devlet şifreleri ile alabilecek. Sözlü sınavlar 23 Haziran 2025 tarihinden itibaren başlayacak. Adayların sözlü sınava katılabilmesi için fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgeleri (Nüfus Cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik kartı veya geçerlilik belgesi dolmamış pasaport) ile gelmeleri gerekiyor. Bunun dışında herhangi bir kurum kimlik kartı gibi belgeler kabul edilmeyecek.

Adayların sorulara sözlü olarak verdikleri cevaplar, “Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu” ile puanlanacak. Değerlendirme, adayların sorulara verdikleri sözlü cevaplara dayanarak yapılacağı için, tüm adayların soruları sözlü bir şekilde yanıtlaması gerekiyor. Sınav sonuçları, tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra açıklanacak. Adaylar sonuçlarını e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleri ile öğrenebilecek. Sözlü sınavda 60 (altmış) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak. Sonuçlara itiraz etmek isteyenler ise itirazlarını Bakanlığın “eitiraz.meb.gov.tr” internet adresi üzerinden yapabilecek.