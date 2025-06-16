2025’te 20 Haziran Cuma Karneler Dağıtılacak

KARNE GÜNÜNDEKİ TARİHLER

2025 yılında karne günü 20 Haziran Cuma gününe denk geliyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bu tarihte notlarını öğrenerek yaz tatiline çıkacak.

KARNE DAĞITIM SAATLERİ

20 Haziran karneler saat kaçta verilecek? Milli Eğitim Bakanlığı’nın akademik takvimine göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 14 Haziran 2025 Cuma günü sona eriyor. Öğrenciler için karne dağıtımı da 20 Haziran 2025 Cuma günü gerçekleştirilecek. Bu tarih, Türkiye genelindeki tüm okullarda geçerli olacak.

KARNE TÖRENİ BİLGİLERİ

Genellikle karne törenleri sabah saat 08.30 ile 09.30 arasında düzenleniyor. Ancak her okulun tören programı farklılığı olabiliyor. Bu nedenle en doğru bilgi, okul idaresinden alınmalıdır.