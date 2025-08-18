2025’te 30 Ağustos Cumartesi

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI CUMARTESİ GÜNÜ

2025 yılı itibarıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumartesi gününe denk geliyor. Bu durum, “30 Ağustos resmi tatil mi?” sorusunun yanı sıra tatilin hafta içine denk gelip gelmediğini de gündeme getiriyor. Kamu kurumları, okullar, bankalar ve diğer resmi dairelerde işlemleri olan vatandaşlar için bu sorunun yanıtı son derece önem taşıyor. 2025 yılı için güncel bilgiler ise şöyle…

RESMİ TATİL KAPSAMINDA HİZMETLER

30 Ağustos, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık mücadelesini simgeleyen Zafer Bayramı olarak her sene kutlanıyor. 2025 yılında bu tarihi Cumartesi günü kutlayacak olan vatandaşlar için kamu kurumları, okullar ve bankalar kapalı olacak. Özel sektör işletmeleri ve alışveriş merkezleri ise genellikle kendi çalışma politikalarına göre düzenleme yapacak. Vatandaşlar, toplu taşıma hizmetlerini, eczane nöbet listelerini ve acil servis gibi temel hizmetleri tatil sırasında da kullanabilecek. Ancak diğer resmi işlemler için 30 Ağustos günü hizmet alınamayacak.

HAFTA İÇİ EkSTRA TATİL YOK

30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye genelinde resmi tatil olarak kabul ediliyor. Ancak 2025 yılında bu tarih Cumartesi gününe denk geldiği için, hafta içi herhangi bir ekstra tatil söz konusu olmayacak. Bu durum, tatil planları yapan vatandaşlar için önemli bir değişiklik anlamına geliyor.