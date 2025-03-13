2025’te 36.000 Sağlık Personeli Alınacak

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, 2025 yılı içinde toplam 36.000 sağlık personeli istihdam edilecek. Bu alımlar, hem yeni mezun adaylar hem de deneyimli sağlık çalışanları için önemli fırsatlar sunuyor. Adaylar, başvuru süreci, atama kurası ve personel alım tarihleriyle ilgili detayları dikkatle takip ediyor.

ALIM KAPSAMINDAKİ KADROLAR

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı için 36.000 sağlık personeli alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Bu alımlar, bakanlık bünyesinde farklı kadrolarda görev yapacak sağlık çalışanlarını kapsıyor. Alım yapılacak kadrolar arasında 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3.498 tabip ve 32.464 uzman tabip yer alıyor. Sağlık sektöründe görev almak isteyen adaylar, başvuru süreçleri ve atama tarihleriyle ilgili gelişmeleri yakından izliyor.

BAŞVURU TARİHLERİ VE SÜRECİ

Sağlık Bakanlığı 2025 personel alımı başvuru tarihleri henüz kesinleşmiş değil. Başvuru sürecine dair önemli detaylar, Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM tarafından ilerleyen günlerde yayımlanacak resmi duyurularla açıklanacak. Adayların, Sağlık Bakanlığı’nın resmi web sitesi ve ÖSYM duyurularını sürekli olarak kontrol etmeleri önem taşıyor.

ATAMA KURASI TARİHİ

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı için ilk defa ve yeniden atama kurası için başvuruları kabul etmeye başladı. Uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı kadrolarına yapılacak atamalar için başvurular 13 Mart – 19 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını, Sağlık Bakanlığı Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden gerçekleştirebilecekler.

Atama kurası ise noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek. Kura çekim tarihi ve sonuçların açıklanacağı gün, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde duyurulacak. Adayların, kura sonuçları ve atama sürecine dair gelişmeleri düzenli olarak takip etmeleri öneriliyor.